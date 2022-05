Huifkartochtjes en alpacawandelen op de Belhameldag

Het was een ideaal weertje zoals men zegt, niet te heet en droog. In sportcentrum ’t Vlietje organiseerde KWB Kwaadmechelen voor de tweede maal een Belhameldag. Dat is een gratis plezierdag. Enkel toegankelijk voor vaders (of hun nonkels, peters...) en hun kinderen, al werden er ook mama’s oogluikend toegelaten. och waren de meesten mannen die door hun partner op pad gestuurd werden met de kinderen terwijl ze zelf genoten van een vrije namiddag.Zo’n honderd kinderen genoten van de vele activiteiten zoals lasershooten, glittertattoo ’s, boogschieten met echte pijl en boog, eigen buttons ontwerpen, je eigen cupcake versieren, klompengolf, nagelkloppen aan de toog en een ijsje eten. De huifkartochtjes waren tevens zeer gegeerd, net als de alpaca’s die de hele namiddag met de kinderen mochten rondwandelen. Little Ball Village, dit ook zomerkampjes voor kleuters in Ham organiseren, zorgden ervoor dat alle kinderen zeer actief bezig waren met het doven van lichtjes of parachutespringen. Daarnaast konden de kinderen ook hun papa eens uitdagen door hem de heetste chili ’s te laten proeven. Chili Fair kwam zo mee hun internationaal evenement op 25 juni op het gemeenteplein in de kijker zetten.