Franse regisseur Luc Besson ontsnapt aan vervolging voor vermeende verkrachting Hasseltse actrice Sand Van Roy

De Franse regisseur Luc Besson wordt niet vervolgd voor de vermeende verkrachting van de Nederlandse actrice en model Sand Van Roy die geboren is in Hasselt. Dat heeft het hof van beroep in Frankrijk dinsdag beslist. De advocaat van de Nederlandse heeft al een nieuwe procedure aangekondigd.

Sand Van Roy stapte in 2018 met een klacht naar het Franse gerecht. De Nederlandse actrice uit Hasselt, haar ouders wonen op de Belgisch-Nederlandse grens, beschuldigde filmmaker Luc Besson ervan dat hij haar twee jaar lang had verkracht. De beroemde Franse regisseur – bekend van films als Nikita, Léon en de blockbuster Taxi – is een begrip in Frankrijk. Maar volgens Sand Van Roy misbruikte Besson, net als de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein, zijn status jarenlang om vrouwen – veelal jonge actrices – in bed te krijgen. Desnoods zette hij ze onder druk.

Volgens haar hadden de twee een gewelddadige, niet consensuele relatie. Ze heeft het onder andere over een verkrachting op de avond van 17 mei 2018 in een kamer van Hotel Bristol in Parijs. Dat misbruik vormde de directe aanleiding voor het indienen van haar klacht. Maar volgens Van Roy waren er al verschillende voorgaande feiten gebeurd.

Sadist

“Hij was sadistisch. Hij wíst dat het pijn deed. Hij zag dat ik huilde, hij hoorde het aan mijn stem. Ik was wanhopig en wist niet wat ik moest doen. En hij ging gewoon verder”, getuigde ze vorig jaar.

Luc Besson heeft de feiten altijd ontkend maar geeft toe dat ze een seksuele relatie hadden.

De zaak werd in 2019 door het parket in Parijs geseponeerd bij gebrek aan bewijzen. Maar Van Roy ging in beroep. Nu is beslist dat er geen vervolging komt voor de Franse filmmaker die volgens zijn advocaat al vier jaar problemen ondervindt door de valse beschuldigingen en blij is dat de zaak nu achter de rug is.

Maar daar denkt de advocaat van Van Roy anders over. Zij kondigde al aan dat ze de zaak niet laten rusten en liet eerder al weten dat ze desnoods naar het Europese Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg gaan om hun gelijk te halen.