Anne Hathaway steelt de show op het filmfestival van Cannes: zo kopieer je haar elegante retrolooks

Als er één ster is die indruk maakt op de rode loper tijdens het filmfestival van Cannes, dan is het Anne Hathaway wel. De 39-jarige Amerikaanse actrice, bekend van onder meer The devil wears Prada, verschijnt in de een na andere verfrissende look in de mondaine badstad. En het goede nieuws is dat alles zo draagbaar is, dat je tijdens een typisch Belgische zomer in haar elegante voetsporen kunt treden.