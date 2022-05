Victor Campenaerts over werelduurrecord Ellen van Dijk: “Niet meteen verbaasd, want geen poging uit de losse pols”

Het werelduurrecord van Ellen van Dijk is ook de huidige werelduurrecordhouder bij de mannen niet ontgaan. Victor Campenaerts volgde de krachttoer van Van Dijk niet op de voet. Achteraf vernam de renner van Lotto-Soudal wel het nieuws over de 49,254 kilometer die de 35-jarige Nederlandse aflegde.

5,835 kilometer bedraagt het verschil tussen het werelduurrecord bij de mannen en vrouwen nadat Ellen van Dijk maandagavond 49,254 kilometer totaliseerde. Victor Campenaerts, de huidige werelduurrecordhouder bij de mannen, volgde de recordpoging van Van Dijk niet op de voet. “Ik heb de recordpoging niet live gevolgd”, begint de renner die drie jaar geleden 55,089 kilometer aflegde op de piste in het Mexicaanse Aguascalientes.

“Uiteraard vernam ik achteraf het nieuws dat ze het gehaald had. Ik was niet meteen verbaasd, want Van Dijk is de geknipte persoon voor zo’n inspanning. Ze beschikt over een veel groter palmares dan de vorige recordhoudster én het was ook geen poging uit de losse pols hé.”

Dat Campenaerts het beulwerk van Van Dijk niet volgde, toont aan dat hij definitief een andere weg heeft ingeslagen, namelijk die van het (klassieke) eendagswerk. “Ik volg het allemaal wat minder in detail om heel eerlijk te zijn door mijn focus op het klassieke werk. Maar bij Trek wisten ze wel waarmee ze bezig waren, aangezien ze met Jens Voigt in het recente verleden ook een poging ondernamen.”

Niet vergelijken met het verleden

Een vergelijking tussen mannen en vrouwen, of met de voormalige afstand die Eddy Merckx (49,431 kilometer) aflegde, is niet zinvol volgens Campenaerts. “Echt vergelijken kan je die prestaties niet. Qua fietstechnologie is het een wereld van verschil en ook de pistes zijn enorm verbeterd qua kwaliteit. Bovendien vind ik het werelduurrecord bij de mannen en vrouwen vergelijken een beetje zoals appelen en peren vergelijken. Je doet het dus beter niet.”

In april was het al drie jaar geleden dat Campenaerts het record op zijn naam zette. De laatste maanden van dat record lijken stilaan geteld, aangezien het Italiaanse tijdritfenomeen Filippo Ganna na de Tour een poging wil ondernemen. “Als Ganna een poging doet, dan wordt dat record naar een ander niveau getild. Wat niet wegneemt dat ik trots ben dat het record drie jaar op mijn naam staat.”

WK-ambities

De 30-jarig renner hervat deze week de competitie nadat hij in Parijs-Roubaix zijn laatste koers van het voorjaar reed. In de voorbereiding op onder meer het Circuit de Wallonie en de GP Marcel Kint ging hij zondag trainen toen ploegmakker Florian Vermeersch zegevierde in de Antwerp Port Epic. “Die overwinning was zeer welkom. Eenmaal thuis na mijn training zag ik de berichten binnenstromen in onze groepen, dan weet je dat er iets goed gebeurd is. Het is schitterend voor Florian en mooi voor de ploeg.”

Campenaerts windt er geen doekjes om dat hij in het najaar naar het WK in het Australische Wollongong wil. Binnenkort wil hij ook goed voor de dag komen in de Baloise Belgium Tour. “Uiteraard hoop ik op een WK-selectie. Maar dat hangt af van de voorkeur van Wout (van Aert, red.) en hoe de bondscoach het ziet. Mijn najaar is alvast gebaseerd op dat WK met ook nog een hoogtestage. De komende weken wil ik vooral koersritme opdoen. In de Baloise Belgium Tour kan ik in principe een goede klassement ambiëren, gezien het feit dat er naast een tijdrit ook een etappe in de Vlaamse heuvelzone en Ardennen gepland staat. Daar wil ik dus wel in orde zijn”, besloot de renner van Lotto-Soudal.