In de Ophovenstraat in Neeroeteren is maandag rond 17.20 uur een motard (29) tegengehouden. De jongeman reed zonder geldige nummerplaat en zijn motor bleek niet ingeschreven en niet verzekerd te zijn. Bovendien legde hij een positieve ademtest af. Zijn motor werd getakeld en zijn rijbewijs ingetrokken. siol