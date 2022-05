De Watergroep in Rukkelingen krijgt proefvergunning voor 2 jaar, in plaats van 20 jaar

De Watergroep heeft in Rukkelingen, deelgemeente van Heers, een grondwaterwinning met 3 putten tussen 18 en 54 meter diep in de krijtlaag en een waterproductiecentrum. De huidige winning is vergund voor 1,46 miljoen kubieke meter (m3) per jaar en loopt af op 24 oktober 2022. Er wordt zacht - met relatief weinig kalk- drinkwater geproduceerd voor 14.365 inwoners.

De Watergroep vroeg een omgevingsvergunning aan om de komende 20 jaar de grondwaterwinning verder te kunnen zetten. Een vijftigtal huizen kampt echter met scheuren, volgens de inwoners te wijten aan de winning van De Watergroep. Een burgerlijke rechtsprocedure tegen De Watergroep loopt nog.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft naar eigen zeggen beslist om geen langetermijnbeslissing te nemen voor de aanvraag, en levert slechts een strikte proefvergunning af voor een periode van twee jaar. Daarbij wordt een lager op te pompen volume toegelaten dan aangevraagd.

Demir beperkt de grondwaterwinning, die momenteel vergund is tot 1.460.000 m3 per jaar, naar 850.000 m3 per jaar, op advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie en Natuur en Bos. 850.000 m3 per jaar is het maximale op te pompen debiet dat volgens experten geen verdere achteruitgang zou veroorzaken, klinkt het. De vraag om een extra pompput te mogen installeren, dichter bij de woningen, is eveneens geweigerd.