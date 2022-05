Bilzen/Herk-de-Stad

De motorvereniging Kamikaze Crew vzw is een inzamelactie gestart om de familie van hun vriend Ignace Luyten te steunen. De 23-jarige jongeman uit Hasselt raakte zondag levensgevaarlijk gewond na een ongeval op de E313 in Bilzen. Er is voor hem geen hoop meer.