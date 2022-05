Zizou Bergs neemt eerste horde op Challengertoernooi in Troisdorf

Peltenaar Zizou Bergs (ATP 200) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van het Challengertoernooi in het Duitse Troisdorf (gravel/45.730 euro).

Bergs, die zich niet kon plaatsen voor de hoofdtabel van Roland Garros, haalde het in de eerste ronde in drie sets van de Duitse wildcardspeler Rudolf Molleker (ATP 454): 3-6, 7-6 (8/6) en 7-6 (7/5).

In de tweede ronde treft Bergs een Zwitser: ofwel het zesde reekshoofd Dominic Stricker (ATP 199) ofwel de qualifier Remy Bertola (ATP 497).

Met Hammenaar Kimmer Coppejans (ATP 282) staat nog een Limburger op de hoofdtabel in Troisdorf. Hij speelt later op de dag in de eerste ronde tegen de Duitse kwalificatiespeler Lucas Gerch (ATP 368).