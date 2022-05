Bo Mathys: “Boektok in Vlaanderen heeft zeker zijn piek nog niet bereikt” — © Shutterstock

Dat de jeugd niet meer leest? Het bewijs van het tegendeel komt uit onverwachte hoek. Het is zowaar pretkanaal Tiktok dat jongeren en twintigers aan het lezen krijgt. Drie fervente Vlaamse ‘boektokkers’ maken ons wegwijs. “Het is alsof ik een vriendin vertel over het geweldige boek dat ik lees.”