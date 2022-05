25-jarige Colombiaanse renner neergeschoten in eigen land

Droevig nieuws uit Colombia: ex-wielrenner Jaime Restrepo is overleden na een schietincident in Ciudad Bolivar. Restrepo, in het verleden goed voor een top tien op het WK tijdrijden bij de junioren, vertegenwoordigde de afgelopen jaren de kleuren van de Roemeense ploeg Team Novák. Hij werd amper 25 jaar oud.

In het Colombiaanse Ciudad Bolivar is de 25-jarige ex-wielrenner Jaime Restrepo dood aangetroffen. De Colombiaan zou volgens ooggetuigen zijn aangevallen met een vuurwapen in de buurt ‘La Floresta’. Meer details over het overlijden van Restrepo zijn er voorlopig niet. De lokale autoriteiten hebben alvast een onderzoek opgestart, dat meldt ‘El Tiempo’.

Restrepo gold als een groot talent nadat hij bij de jeugd onder meer Pan-Amerikaans kampioen in het tijdrijden werd. Datzelfde jaar was hij ook goed voor een negende stek op het WK tijdrijden waar Lennard Kämna aan het langste eind trok. Op de piste reed hij samen met Colombiaanse kwartet naar zilver op het WK ploegenachtervolging bij de junioren.

De carrière van Restrepo liep nadien niet van een leien dakje. Een zware blessure in 2017 bedreigde de rest van zijn loopbaan. In 2019 maakte hij zijn terugkeer in het peloton. De Colombiaan was onder meer te vinden in de Ronde van Hongarije als lid van Team Novák, een Roemeens continentaal team.