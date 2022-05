Europol rolt een van machtigste misdaadbendes van Moldavië op

Een van de machtigste misdaadbendes van Moldavië, bekend onder de naam ‘Patron’, naar de leider, is vorige week opgerold na veertien arrestaties in Frankrijk, Roemenië en Moldavië. Dat heeft Europol dinsdag bekendgemaakt.

De bende zette namaaksigarettenfabrieken op in Roemenië, hield zich bezig met chantage en afpersing in Moldavië en pleegde een reeks spraakmakende inbraken in Frankrijk. Een operationele taskforce van de Franse, Roemeense en Moldavische autoriteiten opgezet door Europol verrichtte vijftig huiszoekingen in de drie betrokken landen en pakte daarbij veertien Moldaviërs op, van wie twaalf in Frankrijk, één in Roemenië en één in Moldavië.

In Roemenië werd de maffialeider opgepakt. Hij bekleedde een hoge functie in de hiërarchie van de Russischsprekende maffia en wordt gezocht voor een aantal geruchtmakende zaken in Europa.

Bij de huiszoekingen werden 1.700 sloffen sigaretten, 520 kilogram tabak en meer dan 200.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

De opgepakte criminelen worden in verband gebracht met een lange lijst aan illegale activiteiten in heel Europa, zoals georganiseerde diefstal en heling, afpersing, witwassen van geld en tabakssmokkel. De taskforce van Europol in deze zaak werd opgezet in april 2021.