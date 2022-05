Duitse astronaut: “Ik kon de oorlog in Oekraïne zien vanuit de ruimte”

De Duitser Matthias Maurer (52) kon de oorlog in Oekraïne zien vanuit het Internationaal Ruimtestation. De astronaut van het Europese Ruimtevaartbureau ESA keerde op 6 mei terug naar de aarde na bijna een half jaar in de ruimte.

“In het begin was het zo dat het ’s nachts in heel het land donker werd, en dat de verlichting in de steden verminderd was. Eigenlijk was alleen nog Kiev te herkennen, daarbuiten was het in het hele land pikdonker”, aldus Maurer bij de Duitse openbare omroep ARD. Daarna zag hij in de loop van de nacht lichtflitsen, en hij wist wat het was: “Daar zijn raketten ingeslagen.”

Overdag waren er dan enorme zwarte rookpluimen over steden zoals Marioepol. “Dat was met het blote oog heel, heel duidelijk te zien”, vertelde de astronaut. “En met momenten heb ik me dan eigenlijk veel nader tot het land gevoeld dan ik vanuit Duitsland waarschijnlijk had gevoeld.

De Duitser maakte om de negentig minuten een omloop rond onze planeet. “Zoiets als strijd of oorlog van boven te zien,lijkt dat nog honderd keer irrationeler dan van op de grond gezien”.