Maaseik versterkt zich met Tsjechische international Adam Bartoš

Bertini en Bartos werkten in het verleden al samen bij het Franse Nantes en de nationale ploeg van Tsjechië. Bartos (30 jaar) brengt een pak ervaring mee naar het Maasland. Hij behaalde met zijn landgenoten brons (2013) en zilver (2018) in de Europa League. In clubverband werd hij kampioen en bekerwinnaar met Tours, waar hij later ook nog onder Vital Heynen speelde. De stevige aanvaller (1m98) kwam verder ook nog onder meer uit voor Nice.

Bartos zal bij Greenyard de concurrentie aangaan met de Grieks-Cypriotische nieuwkomer Athanasios Protopsaltis. Ook die speelde in het verleden (bij Friedrichshafen) nog onder Vital Heynen. (aula)