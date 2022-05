NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg in Davos: “Vrijheid is belangrijker dan vrijhandel”

De oorlog in Oekraïne heeft de westerse landen geleerd dat handel met autoritaire regimes een prijs heeft. Dat heeft NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg gezegd op het Wereld Economisch Form in het Zwitserse Davos.

Stoltenberg verwees naar Rusland en China. Internationale handel met die landen heeft veel welvaart opgeleverd, zei hij. “Maar het heeft ook gevolgen voor onze veiligheid. Vrijheid is belangrijker dan vrijhandel”, klonk het. “Onze waarden beschermen is belangrijker dan winst maken.”

Gevraagd of de NAVO-topman verwees naar Nord Stream 2, het inmiddels stopgezette project om een gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland te openen, bevestigde hij. “We hebben allemaal een les geleerd. We zijn voor vrije handel die veel welvaart heeft gebracht, maar het komt met een prijs”, aldus Stoltenberg. Rusland heeft een “middel om te intimideren” gekregen.

Stoltenberg gaf ook aan dat Turkije overtuigd kan worden om Finland en Zweden toch tot de alliantie toe te laten. President Erdogan liet verstaan geen voorstander te zijn. “Ik heb zaterdag met hem gesproken”, zei Stoltenberg. “Turkije heeft bezorgdheden geuit met betrekking tot terrorisme en veiligheidsbelangen. We moeten die aanpakken. Ik heb er vertrouwen in dat we een manier zullen vinden om de problemen op te lossen, zoals we dat eerder hebben gedaan, en dat we Finland en Zweden als volwaardige leden zullen verwelkomen.”