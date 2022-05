‘Flitsbezorger’ Gorillas stuurt helft van kantoorpersoneel de laan uit

De Duitse ‘flitsbezorger’ van voedingsmiddelen en andere boodschappen gaat 50 procent van het kantoorpersoneel ontslaan. Het gaat alles samen om zowat 300 mensen, zo meldt een woordvoerder van het bedrijf dinsdag. In een persbericht stelt Gorillas bovendien dat het voor de activiteiten in België alle strategische opties bekijkt.

Gorillas kent wel groei, maar worstelt om met winstcijfers aan te knopen. In het persbericht wijst het jonge bedrijf op een “uitdagende en complexe omgeving” die de startup- en techsector de voorbije weken getroffen heeft.

Verschillende spelers moeten aan de strategie sleutelen nu de periode van goedkoop lonen en snelle groei achter de rug is. In oktober had het bedrijf nog zowat 1 miljard dollar opgehaald. Ook Bel20-holding Sofina heeft een belang in de online kruidenier.

Het bedrijf stelt wereldwijd zowat 15.000 mensen tewerk, inclusief bezorgers en magazijnmedewerkers. Gorillas levert op snelle basis boodschappen en andere goederen na bestelling via een app. De flitsbezorgen stelt in het persbericht te focussen op Duitsland, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de VS, samen goed voor 90 procent van de omzet.

Wat de veranderingen voor België betekenen, is nog niet duidelijk. “In Italië, Spanje, Denemarken en België, die alle zeer aantrekkelijke markten zijn, bekijken we alle mogelijke strategische opties voor het merk Gorillas.” Het bedrijf levert in ons land in sommige delen van Antwerpen en Brussel.