LeoClassics XL Oldtimer Meeting na twee jaar weer in Leopoldsburg

Eindelijk, na twee jaar coronapauze, wordt de vierde editie van de LeoClassics XL georganiseerd in Leopoldsburg. “In 2019 konden we nog 600 oldtimers ontvangen”, klinkt het bij de organisatie.

Het originele concept van de vorige jaren bleek een enorm succes voor de oldtimerliefhebbers van over het hele land. “Leopoldsburg wordt herschapen in ‘Oldtimer City’ en wordt verdeeld in zones”, klinkt het bij de organisatie. “Iedere zone wordt een specifiek land (GB, La France, USA, Deutschland enzovoort). Wij kleden de zones dan en beetje aan volgens het thema en zorgen voor aangepaste muziekbands. Voor de liefhebbers is er een rondrit voorzien langs prachtige wegjes, militaire en toeristische bezienswaardigheden.”

Voorinschrijving via leo-classics@hotmail.com (10 euro, inclusief roadbook en rallyplaat) of inschrijving ter plaatse vanaf 10 uur (12 euro, inclusief roadbook en rallyplaat zolang de voorraad strekt). Je kan LeoClassics volgen op Facebook.