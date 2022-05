Eerder veroordeelde overvaller (21) pleegt tweede overval op apotheek in Houthalen-Helchteren

De twintiger kreeg in februari van dit jaar van de Tongerse correctionele rechter een gevangenisstraf van vier jaar en een geldboete van 2.400 euro opgelegd voor zijn rol tijdens een overval op een gokkantoor in Genk op 27 januari 2020. Dinsdag moest de man voor soortgelijke feiten in Hasselt voor de rechtbank verschijnen.

Gewapend

Dit keer ging het over feiten die dateren van 20 juni 2019. Samen met een kompaan stapte de man gewapend een apotheek in Houthalen-Helchteren binnen. “Het was sluitingstijd toen die mannen, in het zwart gekleed en gewapend, toch nog de zaak van mijn cliënte binnenvielen”, aldus de raadsman van de overvallen apothekeres. “Ze werd bedreigd en moest op de grond gaan liggen. Uiteindelijk heeft ze hen 691 euro overhandigd. Dit heeft een enorme psychische impact gehad op haar.”

13.000 euro

De apothekeres vraagt het gestolen geld terug en een bijkomend bedrag van 13.000 euro omdat ze haar zaak moest sluiten na de feiten. “Ze heeft heel wat inkomsten mislopen door de overval. Ze moest sluiten omdat haar medewerkster niet alleen meer in de winkel durfde staan. Er kwamen minder klanten over de vloer door de reputatieschade. Dit is de enige oorzaak van de dalende cijfers”, zo sprak haar advocaat.

Opslorping

De Hasseltse procureur vraagt voor de 21-jarige overvaller een bijkomende opsluiting van 18 maanden en een geldboete van 2.000 euro. De raadsman van de twintiger vraagt de opslorping met het eerdere vonnis. “Hij heeft fouten gemaakt. Hij was op het verkeerde pad en hij moet nu een andere weg bewandelen”, zo klonk het.

Vonnis volgt op 21 juni.