Joeri Hapers heeft afgelopen weekend in Almere zijn zesde toernooizege in het PSA Satellite circuit veroverd. De 31-jarige speler van Olympia Hasselt is profsquasher, maar wat betekent dat nu, prof zijn in een kleine sport als squash? Kan Hapers binnenkort een Ferrari voor zijn garage parkeren? Of blijft het eerder bij een goed betaalde hobby?