Gezocht: tweehonderd kinderen om wereldrecord ‘truck pulling’ te verbreken

De extreemsporter Franz Müllner zoekt op 5 juni zijn 50ste wereldrecord truck pulling, of te wel vrachtwagen trekken, te verbreken. Daarvoor rekent hij op de hulp van zo een 200 kinderen. “De prestatie levert Müllner een plek op in het Guinness Book of Records. De deelnemende kids zijn onderdeel van een magisch moment en ontvangen een persoonlijk certificaat”, zegt organisator Jan Pachen.

Oostenrijker Franz Müllner is van geen kleintje vervaard. Zo bracht hij al een reuzenrad in beweging, liet hij een helikopter op zijn schouders landen en natuurlijk is het vrachtwagen trekken hem op het lijf geschreven. De krachtpantser is nu op uitnodiging te gast in Gruitrode en wil er twee wereldrecords verbreken.

“Op zondag 5 juni organiseren we op de terreinen van Sporting NEVOK Gruitrode twee wereldrecordpogingen ‘truck pulling’ of te wel ‘vrachtwagentrekken’. Daarvoor zoeken we 200 kinderen van 4 tot 12 jaar. Die zullen samen met Franz deelnemen aan de opwarming, onderdeel van zo een wereldrecordpoging. Eens opgewarmd zullen ze zelf ook een vrachtwagen vooruit trekken”, vertelt initiatiefnemer Jan Pachen.

Deze Strongest Kids Ever ontvangen achteraf een gesigneerd certificaat. “Voor Franz, een Oostenrijkse legende op vlak van extreem sporten, wordt het zijn vijftigste wereldrecordpoging vrachtwagen trekken. Voor de deelnemende kinderen een onvergetelijk moment en achteraf ontvangen ze een certificaat en een foto met Franz”, verduidelijkt Jan. Ook Michael Alois Wagner, goede vriend van Arnold Schwarzenegger, zal op 50 juni aanwezig zijn in Oudsbergen.

Het evenement start om 15 uur en is gratis.

Inschrijven kan tot 4 juni via jan.pachen gmail.com of 0497 394209(RDr)