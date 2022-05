Raadkamer uitgesteld van verloofde (44) die van moord op ex-piloot (45) verdacht wordt

Lummen

De raadkamer zou zich vandaag buigen over de mogelijke verdere aanhouding van de 44-jarige M.S. uit Lummen. Zij verblijft sinds vrijdag in de gevangenis op verdenking van de moord op haar verloofde Robby Claes (45). Maar haar advocaat Lynn Clerinx vroeg om bijkomend onderzoek waardoor de raadkamer werd uitgesteld naar volgende week dinsdag.

De veertiger werd vorige week donderdag dood aangetroffen in hun huis in Linkhout. De man, die jarenlang als piloot actief was voor Qatar Airways, kwam om het leven door verstikking. Hoe dat precies kon gebeuren wordt nog verder onderzocht. Meerdere elementen zouden de verdachtmakingen rond M.S. voeden, al kunnen de speurders momenteel niets uitsluiten. Zo doken er eveneens elementen op die kunnen wijzen op een wanhoopdsdaad.

