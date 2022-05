Model Ashley Graham onthult bijna-doodervaring tijdens bevalling en eerdere tragische gebeurtenis: “Verloor liters bloed”

Het Amerikaanse model Ashley Graham (34) is in een persoonlijk essay voor Glamour heel openhartig over de geboorte van haar jongenstweeling in januari. Daarin onthult ze dat ze bijna gestorven is tijdens de bevalling. “Ik verloor liters bloed”, schrijft ze over haar traumatische ervaring.

Afgelopen januari beviel Ashley Graham in haar eigen huis van twee gezonde jongens: Roman en Malachi. Met de kersverse mama ging het minder goed. Ze kreeg een black-out en herinnert zich enkel een lichte aanraking op haar wang. Pas later kreeg ze te horen dat de streling eigenlijk een harde klap was, die haar weer bij bewustzijn moest krijgen.

“Toen ik eindelijk bijkwam, keek ik om me heen en zag ik iedereen. Ze bleven maar tegen me zeggen: Alles is in orde. Alles is in orde. Ze wilden me op dat moment niet vertellen dat ik liters bloed had verloren. Ze wilden niet zeggen dat een van de verloskundigen me moest omdraaien, en haar vinger vlak boven mijn schaambeen moest drukken om het bloeden te stoppen”, vervolgt ze. (Lees verder onder de foto)

“Ik kon een week niet lopen. En ik kwam bijna twee maanden lang mijn huis niet uit. De vroedvrouwen kwamen elke dag langs. Ik denk dat ze dachten dat ik iets zou overhouden aan de ernstige gebeurtenissen, maar ik bleef ze zeggen: Jullie hebben me allemaal gered. God heeft me gered. Dit is een echt wonder.”

Graham deelt in het essay nog triest nieuws met de wereld. Ze brengt aan het licht dat ze in februari 2021 een miskraam had. “Ik begreep op dat moment wat zoveel andere moeders hebben meegemaakt. Ik had al een kind (Graham heeft nog een zoontje Isaac met haar man Justin Ervin, red.) en naar hem kijken was de enige manier om mijn pijn te verzachten. Ik kan niet eens bevatten hoe hartverscheurend het moet zijn voor vrouwen die geen kinderen hebben gekregen, en voor degenen die meerdere keren een miskraam hebben gehad”, besluit ze.