GEMEENTERAAD. Oppositie in Oudsbergen pleit voor belastingverlaging, maar “is niet aan de orde”

De Commanderij is in juli opnieuw het kloppend hart van de kasteelfeesten. — © roger dreesen

Oudsbergen

Jaarrekening: De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat. Zo is er een structureel overschot van 1,1 miljoen euro. Op het vlak van investeringen is er een positief resultaat van 9,5 miljoen euro. “Voor 2021 bedraagt het overschot 2,76 miljoen euro. Er is 1,1 miljoen euro structureel overschot, meer inkomsten uit belastingen op masten en pylonen en minder uitgaven, deels door corona”, verduidelijkte burgemeester Marco Goossens.

Volgens N-VA tijd om de belastingen te verlagen. Gijbels informeerde ook naar de lopende projecten zoals de Opglabbeekse sporthal en of er meer steunaanvragen waren door corona? “Belastingverlaging is niet aan de orde, zeker met de onverwachte prijsstijgingen van energie en grondstoffen”, zegt burgemeester Goossens (cd&v). Het project sporthal Opglabbeek zit op schema. In juni volgt er een aanpassing van het meerjarenplan.

Gemeenschapsgevoel: Oudsbergen trekt 55.000 euro uit om het gemeenschapsgevoel te versterken. Er is 55.000 euro te verdelen over de acht deelkernen. De Kasteelfeesten in Gruitrode en Ellikom Leeft zijn de eerste concrete projecten. “Wat versta je onder een evenement en komen andere bestaande evenementen niet in de kou staan?”, wilde Jan Schonkeren (OO) weten. Schepen Hanne Schrooten (cd&v) wil alle opportuniteiten een kans geven en bekijkt nadien of de projecten het juiste resultaat opleveren. Initiatieven in de drie grote deelkernen: Meeuwen, Gruitrode en Opglabbeek kunnen rekenen op 10.000 euro steun. De andere kleinere deelkernen Ellikom, Neerglabbeek, Louwel, Nieuwe Kempen en Wijshagen kunnen elk 5.000 euro spenderen.

Vergroenen: De gemeente belooft haar vergroeningsprogramma beter te communiceren.

Handhaving: Jan Schonkeren (OO) kaartte aan dat het aantal controles door handhaving Ruimte MidLIM in Oudsbergen opmerkelijk hoger ligt dan in de andere aangesloten gemeenten. “Dossiers slepen jaren aan en er wordt niet opgetreden.” Burgemeester Goossens: “Het is niet de intentie is om een jacht te organiseren op bouwovertreders. Controles en klachten worden consequent opgevolgd en in overleg met de betrokkenen wordt gezocht naar een oplossing. Verder zijn er in onze gemeente meer bouwaanvragen, net daarom.”