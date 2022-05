AA Gent gaat in beroep tegen extra schorsing van coach Hein Vanhaezebrouck

AA Gent gaat in beroep tegen de extra speeldag schorsing voor coach Hein Vanhaezebrouck, opgelegd door het Disciplinair Comité van het Profvoetbal voor uitlatingen over de scheidsrechters op een persconferentie na de match tegen Racing Genk. Dat maakt de club dinsdag bekend.

Vanhaezebrouck werd veroordeeld voor een incident met scheidsrechter Nathan Verbomen na de wedstrijd tegen Racing Genk, goed voor één effectieve speeldag schorsing. Die schorsing aanvaardden de Buffalo’s en werd uitgezeten op 30 april tegen Charleroi.

Op dinsdag 17 mei kreeg Vanhaezebrouck er nog een speeldag schorsing bovenop voor zijn kritiek aan het adres van het Referee Departement op de persconferentie na de wedstrijd tegen Genk. Voor uitspraken in Het Laatste Nieuws over de scheidsrechtersbaas Bertrand Layec kreeg Vanhaezebrouck twee speeldagen met uitstel. De extra schorsing zou ingaan na 23 mei en dus pas volgend seizoen van toepassing zijn.

Tijdens de wedstrijd tegen Racing Genk werd Vanhaezebrouck na twee gele kaarten uitgesloten, nadat hij opzichtig geprotesteerd had tegen de rode kaart van ref Nathan Verboomen voor Gent-speler Vadis Odjidja. Bij het verlaten van het veld gebaarde de coach breed en klapte hij laconiek in de handen, meende het Comité. Na de match had hij ook, op gehoorsafstand van Verboomen, in de catacomben geroepen: “Het is een schande.”

In een interview met Het Laatste Nieuws noemde Vanhaezebrouck enkele dagen later Bertrand Layec meermaals een leugenaar. De scheidsrechtersbaas zou valse cijfers over de VAR hebben verspreid, die al ‘en petit comité’ weerlegd waren. Voor Gent ging dat toen om vrijheid van meningsuiting, volgens het Disciplinair Comité had de Gentse coach de integriteit van Layec in twijfel getrokken.