Pure blues, een poppy hitmachine en veel meer op Blues Peer (in een fris jasje)

Say Blues. Think Peer. De bekende slogan van Blues Peer, maar ze gaan aan de Deusterkapel veel breder vanaf dit jaar. Dat zit zo...

Meer beleving

Het oude Blues Peer stond niet bepaald bekend als een trendsetter op het vlak van beleving. Een podium, een lange toog, een marktje, dat was het zowat. Het jonge team dat Blues Peer vanaf dit jaar aanpakt, zet bewust in op meer dan muziek alleen. Er is een menukaart met speciale bieren en een food wood waar je veel meer kan eten dan een friet met mayo. Het festival vindt vanaf nu ook plaats rondom de Deusterkapel én je kan de voetbalmatch België - Nederland volgen op een groot scherm. Kortom: gezelliger, als die Hollanders niet winnen.

Breder qua muziek

De grote legendarische namen die op Blues Peer hebben opgetreden, zien we dit jaar nog niet op de affiche staan. Daar staat wel tegenover dat Blues Peer 2.0 het muzikale aanbod opentrekt. Pure blues is er nog altijd, maar er is ook rock van The Sore Losers en Ila, en met 10CC staat er een poppy hitmachine op de wei, bekend van onder andere Dreadlock holiday en I’m not in love.

The Sore Losers. — © The Sore Losers

De kleinzoon van...

Er zijn meerdere Cedrics actief op de verschillende podia in Peer, maar eentje daarvan heeft thuis een Grammy op de schouw staan: Cedric Burnside. Op zijn dertiende al (!) ging hij als drummer mee op tour in de band van zijn grootvader R.L. Burnside. Snij die mens open en er vloeit geen rode, maar blauwe vloeistof uit. Een grote meneer in wording.

3-5 juni, rondom de Deusterkapel in Peer

www.bluespeer.be