Dj’s trakteren op beats en bier voor feestvarken Extrema Outdoor

Extrema gaat extremer

Extrema Outdoor gaat voor het eerst naar drie volwaardige festivaldagen (elke dag van de noen tot middernacht, plus nog een afterparty voor kampeerders). In totaal komen er meer dan 180 artiesten naar het festival, verdeeld over zeven podia. Met onder anderen Amelie Lens, Cellini, Armand Van Helden en Todd Terje.

Dj’s brouwen bier

Op het vernieuwde binnenplein bij District 3 belooft Extrema Outdoor dit jaar een nieuw food & drinkconcept waar ook het Limburgs duo Joyhauser hun eigen gebrouwen bier Barrel Aged zal schenken. De Bilzenaren laten hun bier rijpen op eiken vaten die eerder pinot noir bevatten. Sacreblue!

Joyhauser pronkte vorige lente al op de affiche van Extrema Outdoor Extra. — © Boumediene Belbachir

Dokter Bibber XL

Even ging zin om te dansen maar wel om eventjes gek te doen? In het Red Light District kan je Dokter Bibber XL spelen, of meedoen aan het spelletje ‘Raad de dj’ of een feestje vieren met ‘4 minuten jarig in de Disco Camper’. Hongertje tussendoor? Duik in het popcornbad. En ook nog dit: elke dag wordt afgesloten met een spectaculaire eindshow met drones, lasers en special effects.

3-5 juni, De Plas Houthalen-Helchteren, extrema.be