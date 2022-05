Stiltecirkel als signaal van vrede en solidariteit

In Maasmechelen organiseerden de El Islam en Tevhid moskeeën, de katholieke en de Grieks-Orthodoxe kerken en het huisvandeMens ter ere van de Open Gebedshuizendag een stiltecirkel op zondag 22 mei.

De Stiltecirkel staat symbool voor de stem van vrede die momenteel de mond gesnoerd wordt door o.a. de oorlog in Oekraïne. Deze laatste is dan misschien wel de aanleiding tot het vormen van deze Stiltecirkel, maar ook op veel andere plekken in de wereld heerst er helaas nog conflict. Denk maar aan Israël en Palestina, Afghanistan, Jemen, Ethiopië, Syrië, Somalië en zoveel meer… Met deze symbolische actie wil men samen een signaal van vrede en solidariteit geven voor alle oorlogsslachtoffers.