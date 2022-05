Mozaïek Plus viert nieuw leven in klas 2

In mei leggen alle vogeltjes een ei. Maar nu kwamen er zomaar 10 kuikentjes bij in klas 2 van Mozaïek Plus.

Na de paasvakantie werd de broedmachine geïnstalleerd en keken de leerlingen uit naar het moment dat de eitjes zouden uitkomen. Heel de school leefde mee. Eindelijk was het dan zo ver en er werden zomaar even 10 schattige kuikentjes geboren. Klas 2 organiseerde een heuse kuikenborrel en trakteerde de hele school op toastjes met eiersalade. Alle klassen konden om de beurt op kraamvisite gaan en mochten de kuikentjes ook vertroetelen. De kuikentjes genoten zichtbaar van alle aandacht en waren helemaal niet bang van al die knuffelende kinderhandjes. Afgelopen vrijdag zijn ze dan verhuisd naar meester Stein waar ze voorlopig nog even in de stal groter en sterker mogen worden om dan te genieten op een grote weide.