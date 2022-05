T-monument geplaatst in Tervant

Dinsdagmorgen in alle vroegte werd het ondertussen welbekende T-monument in Tervant naast het kanaal op zijn sokkel geplaatst.

Raadslid Hilaire Poels, tevens lid van de historische werkgroep van paalonline, had vooraf zorgvuldig de bevestigingsankers uitgetekend en laten plaatsen op de sokkel zodat een kraan de T tot op de millimeter juist kon plaatsen. Een delicaat werk, maar het werd tot een goed einde gebracht. Leden van de historische werkgroep zorgden er dan verder voor dat het stevig verankerd is. De volgende weken worden nog infoborden geplaatst met de geschiedenis van Tervant. Het monument zelf moet nu even geduld oefenen en wachten op zijn inhuldiging, samen met de nieuwe brug op 17 juni.