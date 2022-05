Sebastian Vettel achtervolgt dief op een bromfiets door centrum van Barcelona

Sebastian Vettel is na de F1-race in Barcelona het slachtoffer geworden van diefstal. Maar de Duitser kon zijn rugzak traceren met zijn smartphone en zette op een scooter de achtervolging in. Hij vond zijn oortjes terug, maar de dieven konden ontsnappen.

De Spaanse krant ‘El Periodico’ meldt dat gauwdieven zondagavond toesloegen aan het hotel van Sebastian Vettel in Barcelona. De viervoudige wereldkampioen had daar in de namiddag de GP van Spanje gereden. Voor het hotel konden dieven zijn rugzak bemachtigen door het openstaande raam van zijn Aston Martin. Maar Vettel besefte meteen dat zijn AirPods, de draadloze hoofdtelefoon van Apple, in zijn rugzak zaten. Met de app ‘Find my iPhone’ kon hij op zijn telefoon zien waar de oortjes waren. Tegen het advies van de politie ging hij op een scooter het signaal volgen doorheen de stad.

Uiteindelijk vond Vettel zijn oortjes terug, maar de rest van de rugzak was verdwenen, samen met de dieven. Wellicht hadden ze de AirPods weggegooid om hem op een dwaalspoor te zetten.

Een woordvoerder van het Aston Martin F1-team bevestigde het verhaal aan Motorsport.com.

Leuk detail: Vettel toonde eerder dit jaar in Melbourne al dat hij met een scooter kan rijden. Nadat zijn F1-bolide was stilgevallen tijdens de vrije training leende hij de bromfiets van een baancommissaris en reed hij over het circuit naar de pitlane. Dat leverde hem een boete van 5.000 euro op, omdat de baan nog niet was vrijgegeven na de vrije training. (mc)