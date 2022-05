Hasselt

Bijna 40 jaar nadat de Heksenfeesten in de Hasseltse Banneuxwijk er mee ophielden, organiseert de nieuwe werkgroep in augustus twee feestweekends. “Daar willen we centen verzamelen voor een heksenverbranding in 2023 en weer een echte stoet in 2024”, zegt initiatiefnemer Jan Dierckx.