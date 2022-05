Hoog bezoek in de Giro: onfortuinlijke Sonny Colbrelli begroet peloton met brede glimlach in zijn thuisstad

Een opvallende naam aan de start van de zestiende etappe in de Ronde van Italië. Voor de start van de koninginnenrit in de Giro naar Aprica kreeg het peloton het bezoek van Sonny Colbrelli.

Colbrelli kreeg op 21 maart een hartstilstand en er werd later een defibrillator bij hem ingeplant. Zijn carrière lijkt voorbij, want in Italië is het verboden met een defibrillator aan competities deel te nemen. En ook elders lijkt fietsen uitgesloten voor Colbrelli. Toch verscheen hij vandaag met een brede glimlach aan de start in Salo, de thuisstad van de Europese kampioen.

Op de rustdag reed Colbrelli ook een tweetal uurtjes mee met zijn ploegmaats van Bahrain-Merida

