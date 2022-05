Fietschallenge 4: langs groene wegen, blauwe bruggen en het hoogtepunt van ons fietslandschap

Fietsen door de bomen kan sinds 2019 en is intussen niet meer weg te denken in het Limburgse fietslandschap. — © Luc Daelemans

Zoveel mooie plekjes rond de Limburgse kanalen, zonder al te veel fantasie waan je je in Zuid-Frankrijk. Hoog tijd dus voor een bruggenroute: langs groene wegen en blauwe bruggen, over het hoogtepunt van ons fietslandschap.

Deelnemen aan de Goesting Fietschallenge? Hier vind je alle info.

Start- en eindpunt

Parking sporthal, Dennenstraat 8, Hechtel-Eksel

Afstand

58,7 km

Hier verzamel je de vier codes voor de Goesting Fietschallenge:

- Fietsen door de bomen (knooppunt 272)

- brug Kloosterplein (knooppunt 268)

- Voetgangersbrug (tussen knooppunt 232 en 231)

- Spoorwegbrug (tussen knooppunt 220 en 241)

Route

257-272-275-30-60-552-266-268-267-260-232-231-230-227-228-221-220-241-253-254-256

Zien onderweg

1. Deugddoend bosbad

Technisch gezien geen brug, maar wel het hoogste punt van de route. Fietsen tussen de bomen, tien meter boven de begane grond: na Fietsen door het Water het tweede wonder van het Limburgse fietsroutenetwerk. Een must-do voor elke recreatieve én sportieve fietser. Een deugddoend bosbad wordt je deel.

© Luc Daelemans

Fietsen door de Bomen kan sinds 2019 en is intussen niet meer weg te denken in het Limburgse fietslandschap. Het kan er soms druk zijn, maar het loont zeker de moeite om de zevenhonderd meter lange cirkel op en af te fietsen. Het fijne is dat zich in de onmiddellijke omgeving geen visuele vervuiling bevindt in de vorm van drankstandjes of welriekende hotdogkramen. Daardoor blijft de nadruk liggen op de bijzondere ervaring.

2. Groe(n)ten uit Balen

De ophaalbrug aan de zinkfabriek in Balen is letterlijk en figuurlijk een monument. Ze figureerde onder meer in de film Groenten uit Balen, gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Walter Van den Broeck én op waargebeurde feiten. In 1971 brak in de toenmalige fabriek van Vieille Montagne (nu: Nyrstar) in Balen een staking uit omdat de werknemers minder verdienden dan arbeiders uit andere fabrieken van de maatschappij.

© Luc Daelemans

De staking duurde negen weken en werd niet gesteund door de vakbonden, waardoor de arbeiders aangewezen waren op liefdadigheidsacties van de inwoners uit Mol en Balen. De volgehouden inspanning van de stakers loonde: de directie besloot de arbeiders zelfs een hoger loon te geven dan ze hadden gevraagd.

De titel Groenten uit Balen wordt soms verward met groeten uit Balen. Het grappige is dat dat in het toneelstuk ook gebeurt, maar dan in de omgekeerde richting: Jan, de hoofdrolspeler, schrijft regelmatig brieven naar de koning, die zijn vrouw verbrandt. In zijn laatste brief maakt Jan een schrijffout en sluit hij zijn smeekbede aan de koning af met ‘groenten uit Balen’.

3. Blauwe Kei

Zou het kunnen dat het kanaal van Beverlo het mooiste is van Limburg? We fietsen langs een met groen bezaaid jaagpad, waarlangs het water bijna even hoog komt. Het is hier heerlijk trappen, zeker wanneer er een boot voorbijtuft die zo lijkt weggevaren uit de jaren vijftig van de vorige eeuw.

© Sue Somers

Neem aan de brug van de Blauwe Kei even de tijd om de omgeving in je op te nemen. Dat kan vanaf het terras van fietscafé Dikke Lowie, maar ook de brug zelf biedt een mooi zicht op het sas en de aangemeerde plezierbootjes. Je hoeft niet over veel fantasie te beschikken om je hier in Zuid-Frankrijk te wanen.

Voorbij knooppunt 260 en de blauwe brug over het kanaal Bocholt-Herentals kan je even afslaan naar Russendorp. Een naam die tot de verbeelding spreekt, maar die niets te maken heeft met het gelijknamige land of zijn inwoners. Een ‘rus’ is in het plaatselijke dialect de benaming voor de zoden waarmee de mensen hier vroeger tijdelijke woningen bouwden om te verblijven wanneer ze de nabijgelegen heide gingen ontginnen.

4. Voetgangersbrug en Sahara

Onder het motto ‘alle bruggen tellen’ houden we tussen knooppunt 232 en 231 even halt aan de voetgangersbrug. Aan de overkant van het kanaal bevindt zich de Lommelse Sahara, een zand- en duinenlandschap van bijna 200 hectare. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is het geen dorre woestijn maar een rijk natuurgebied dat grotendeels toegankelijk is voor het publiek. Aan de rand van het bos staat een uitkijktoren met een spectaculair zicht op de regio. Aanrader, ook voor wie de geasfalteerde paden even wil verlaten om zich uit te leven op singletracks en gravel.

© PDW - VUM

5. Spoorwegbrug

Hou na het oversteken van de spoorwegbrug in Pelt even halt en kijk achterom: altijd leuk als je voor de foto twee bruggen in één beeld kan vastleggen. Wie nog verder wil terugkijken, neemt best een duik in de geschiedenis. Even voorbij de plek waar zich nu de passantenhaven bevindt, stond in de negentiende eeuw een brug die kon draaien om het scheepvaartverkeer door te laten. Naast de brug woonde de zogeheten brugdraaier, een beroep dat de nieuwe eeuw niet overleefde.

© Sue Somers

Wie hier nog even wil verpozen, kan terecht op de Scoutsrally, een recreatiedomein met een eetcafé, speeltuin en terras. Wil je het liever kleinschalig houden, overweeg dan enkele kilometers verderop een stop aan ’t Ezelsbrugske voor een ijsje in de tuin.

Even bijtanken

Brasserie Notariaat (wandelafstand start- en eindpunt) - Heerstraat 25, Hechtel-Eksel - open van dinsdag tot zondag, 11-23 uur - www.brasserienotariaat.be

© Brasserie Notariaat

IJskar Flavors (tussen knooppunt 272 en 275) - kruispunt Ekselsebaan-Hinneputten, Lommel - elke dag behalve maandag tot eind augustus, 12.30 tot 19 uur - flavors-ijs.be

© Flavors

© Flavors

Fietscafé en -terras Dikke Lowie (knooppunt 260) - Blauwe Kei 48, Lommel - open op alle zonnige dagen vanaf 10 uur - Facebook Dikke Lowie

© gvb

IJsjesterras en -tuin ’t Ezelsbrugske (tussen knooppunt 241 en 253) - Over ’t waterstraat 70, Pelt - in mei en juni open op woe-vrij-zat-zon vanaf 13 uur - Facebook Ezelsbrugske/Vers schepijs

© ’t Ezelsbrugske

Koffiebar, ontbijt- en lunchplek De Lou (centrum Pelt na knooppunt 241, volg knooppunt 245) - Dorpsstraat 187, Pelt - open ma-di-do-vrij van 8.30 tot 18 uur, zat-zon 9 tot 18 uur - delou-coffee.be