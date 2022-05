In geen enkele Vlaamse provincie wordt zoveel ontbost als in Antwerpen maar Limburg volgt stilaan in de Antwerpse voetsporen, zo blijkt uit cijfers die Groen-parlementslid Mieke Schauvliege verzamelde. “Vaak gaat het om kostbaar bos dat plaats maakt voor luxewoningen met bijbehorende zwembaden, poolhouses en carports”, zegt Schauvliege.