Personeel van juwelierszaak slaat zwaar terug: overvallers moeten op de vlucht slaan

Enkele overvallers dachten afgelopen weekend hun slag te kunnen slaan bij een juwelier in de Amerikaanse staat Californië. De vier kerels slaagden er nog in het glas van een vitrine te breken toen ze op klaarlichte dag binnenvielen bij de Princess Bride Diamonds in Huntington Beach, maar toen schoten de personeelsleden in actie. Vuisten, ellebogen, knieën, voeten en stoelen vlogen in het rond tot de overvallers het - met lege handen - op een lopen zetten. Het is niet duidelijk of de daders al gevat werden.