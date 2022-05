Broeder- en zustermaaltijd bij Minderbroeders

Het was al geleden van het voorjaar van 2020 dat er nog een activiteit kon plaatsvinden bij de Minderbroeders in Hasselt. De zon was van de partij. Een zeventigtal deelnemers werden onthaald bij de ingang van het Minderbroedersklooster en kregen een cava of een fruitsap aangeboden. In de binnenhof werden de eerste gesprekken en contacten gelegd. Tegen 12.30uur mochten de deelnemers aan tafel schuiven. De gardiaan, E.H. Marcel Huysentruyt leidde de maaltijd in met een gebedsmoment. Jos Kuppers heette vervolgens de deelnemers van harte welkom en gaf een korte duiding over de projecten in Butea (Roemenië) en Busoro (Rwanda). Vervolgens werd de soep aangeboden. De hoofdschotel, bestaande uit een salademix, een koninginnenhapje en kroketten, vergezeld van een heerlijk glaasje wijn werden vervolgens aangeboden aan de deelnemers. Het dessert, bestaande uit tiramisu met speculoos mochten verder niet ontbreken. Er werd afgesloten met een heerlijke tas koffie. Een hommage aan de kok van dienst mocht zeker niet ontbreken. Robby Thoelen mocht een warm applaus in ontvangst nemen alsmede een attentie, hem aangeboden door de vrienden van de Minderbroeders en de Grauwzusters Franciscanessen uit Hasselt.In eenvoudige hartelijkheid vonden diverse ontmoetingen plaats tussen religieuzen en leken. Het dagelijkse leven kwam aan bod, uitwisselingen vonden plaats en nieuwe vriendschappen werden tot stand gebracht.