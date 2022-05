Het boek dood? Nee, hoor. Isalie (11): “Ik lees stiekem nog na bedtijd, omdat ik zo moeilijk mijn boek kan wegleggen”

Isalie: “Als ik lees, ben ik even in een andere wereld en kan ik me volledig afsluiten van alles” — © Karmen Ayvazyan

Doemberichten overal: de leesvaardigheid van jongeren gaat alarmerend sterk achteruit. De helft van de Vlaamse vijftienjarigen vindt lezen tijdverlies. De Boekenbeurs staat te koop wegens financiële problemen. En ook het aantal leners in Vlaamse bibliotheken is steeds dalend. En toch ... koketteren we op Instagram met onze boekenkasten gerangschikt op kleur en delen boekenliefhebbers tips via sociale media. Er duiken boekenpodcasts op, en liefhebbers richten (digitale) boekenclubjes op. Het boek dood? Als je het boekenwurm Isalie (11) vraagt, is niets minder waar.