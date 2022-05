Masked Dancers palmen podium in op De St@rtbaan

De 430 vermomde leerlingen zetten hun beste dansbenen voor. De toeschouwers werden onder een stralende zon getrakteerd op een wervelende dansshow op een megapodium. Tips over de identiteit van de jeugdige dansers waren niet nodig, want de fiere ouders herkenden hun oogappels aan de dansmoves. Daarna konden de kinderen terecht in de kidszone om zich uit te leven op de paardenmolen, de rodeostier, de Vlaamse kermis en de talrijke springkastelen. De ouders genoten van een frietje, de barbecue en een lekkere cocktail op de zonnige terrassen of in De St@rtbar.