Nieuwe bestuursploeg zet schouders onder Zutendaal VV

Vanaf deze week schiet het vernieuwde bestuur in actie. Zowel sportief, organisatorisch als financieel ligt er heel wat werk op de plank.Voorzitter Wim Lenaers: “We slaagden erin om een sterk team van tien bestuursleden te verzamelen, zeven nieuwelingen en drie oudgedienden. In de eerste plaats moeten we sportief al onze pionnen voor het volgend seizoen op hun plaats hebben. Een opdracht voor Thomas Beuls, geboren en getogen Zutendalenaar én al jaren actief bij Zutendaal VV.”Sportief verantwoordelijke Thomas Beuls: “Volgend seizoen wordt ongetwijfeld een overgangsjaar voor onze club, daarom kiezen we maximaal voor continuïteit. De voorbije dagen heb ik gesprekken gevoerd met zowel staf als spelers van de senioren. Quasi iedereen blijft aan boord en de sfeer binnen de groep is opperbest. Dat geeft ons ruimte om de komende weken in te zetten op de jeugdwerking. Daar zijn we nog op zoek naar extra spelers én trainers. Die laatste gaan we zeker in eigen rangen zoeken. Om jeugdspelers te werven plannen we de komende weken enkele initatiedagen en schakelen we ook de scholen in.”

Meer dan voetbal

Daarnaast wil Zutendaal VV opnieuw een hechte familieclub worden met een gezellige kantine, jaarlijks terugkerende evenementen en vooral veel volk op en naast het plein.Wim Lenaers: “Dat kunnen we niet zonder hulp van onze spelers, vrijwilligers, soccermama’s, voetbalpapa’s, de Zutendaalse ondernemers en het gemeentebestuur. In de loop van de komende weken gaan we met elk van hen in gesprek om te bekijken hoe we dit prachtige project samen kunnen doen slagen. Om het belang van deze samenwerking in de verf te zetten hebben we binnen het bestuur expliciet iemand betrokken om al deze initiatieven in goede banen te leiden.”Als ondervoorzitter zal Peter Louwies mee instaan voor de opstart en uitbouw van de vrijwilligerswerking binnen Zutendaal VV: “We kijken in de eerste plaats naar bestaande initiatieven zoals Jong KZVV of ouders die eigen activiteiten voor hun ploeg organiseren. Als club willen we hen begeleiden, ondersteunen en faciliteiten aanbieden. Tegelijk vragen we ook van iedereen een helpende hand. Een club zoals Zutendaal VV run je niet alleen, iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen.”Op termijn plant Zutendaal VV ook nieuwe initiatieven, zoals de opstart van een business club om sponsors meer bij de club te betrekken en een lokaal netwerk aan te bieden.

Verleden en toekomst

Met de komst van het nieuwe bestuur verdwijnt ook voorzitter Rudi Vanhengel van het toneel. Hij was meer dan 15 jaar actief in het bestuur van Zutendaal VV waarvan de laatste acht jaar als voorzitter: “Ik kijk met veel plezier terug op een mooie periode waarin we met ondersteuning van het gemeentebestuur onze infrastructuur met de prachtige kantine en tribune konden realiseren. Dit was mogelijk door een hechte groep van bestuursleden en trouwe vrijwilligers, waarvoor mijn oprechte dank. Ik heb het volste vertrouwen in het nieuwe bestuur en wens hen alle succes.”Voorzitter Wim Lenaers: “Als club zijn we Rudi en zijn collega-bestuursleden bijzonder dankbaar. Bij de start van het nieuwe seizoen zetten we hen zeker nog in de bloemetjes. Maar vandaag kijken we in de eerste plaats vooruit. Er ligt heel wat werk op de plank. Ikzelf en onze bestuursploeg hebben er alvast veel zin!”Op de foto: de nieuwe bestuursploeg voor het Kerkeberg Stadion van Zutendaal VV. Van links naar rechts: Danny Bijnens, Shirley Visseren, Bjorn Franssen, Bart Verstappen, Wim Lenaers, Lambert Bollen, Peter Louwies en Thomas Beuls. Ontbreken op de foto: Peter Meuwissen en Jean Hensen.