Jonathan Caicedo verlaat Ronde van Italië na positieve coronatest

Renner Jonathan Caicedo (29) verschijnt niet aan de start van de 16de etappe in de Ronde van Italië. De Ecuadoriaan legde een positieve coronatest af. Dat meldt zijn team EF Education-EasyPost.

Caicedo, die intussen in quarantaine is gegaan, vertoont volgens zijn ploeg geen symptomen. “De PCR-testen van onze andere renners en stafleden bleken negatief, zij kunnen de Giro voortzetten”, zo klinkt het.

In de stand was Caicedo 56e op 1u35:09 van de leider, zijn landgenoot Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). In 2020 won hij de Giro-rit naar de Etna.

Daags na de rustdag staat dinsdag een bergrit op het programma, over 202 kilometer tussen Salò en Aprica. Het peloton moet drie beklimmingen van eerste categorie bedwingen, waaronder de Mortirolo en Santa Cristina. (belga)