Na kurkincident in Giro al zeker géén Tour voor Biniam Girmay (die nog altijd niet opnieuw aan het fietsen is)

Biniam Girmay vliegt vandaag naar zijn familie in Eritea. Maandag liet hij zijn geraakt linkeroog nog eens checken in België vooraleer af te reizen. In principe komt hij opnieuw in competitie met de Ronde van Polen die op 30 juli start.

“Al is de hoop nog niet opgegeven dat Bini eventueel in de Ronde van Wallonië (23 juli) kan starten”, aldus performance manager Aike Visbeek (Intermarché – Wanty Gobert) vanuit Noorwegen. “De Tour is géén optie. Om verschillende redenen. Door het kurkincident moet hij met dat geraakt linkeroog tien dagen van de fiets blijven. Dus krijg je automatisch een gebrekkige voorbereiding. Bovendien is Bini geen vragende partij en hebben we een voldoende sterke ploeg. Hij behoudt liever zijn najaarsprogramma naar het WK toe.”