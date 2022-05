WZC Huyse Elckerlyc viert 25-jarig bestaan met barbecue

Het woonzorgcentrum maakte ook van de gelegenheid gebruik om de Dag van de Zorg in het zelfde weekend te organiseren. Het feestweekend startte op vrijdagavond. Toen werd het team getrakteerd op een barbecue voor hun grenzeloze inzet, want de afgelopen coronaperiode heeft de zorg het niet makkelijk gehad en ook toen konden de bewoners altijd op hen rekenen. Op zaterdag was er een barbecue voor de bewoners, hun familie en sympathisanten. Ook een streepje muziek mocht niet ontbreken en zo werd het een feestelijk weekend met als extra gast het zonnetje, want dat straalde het hele weekend lang.