Rekent Richard Carapaz in navolging van Madonna en Paris Hilton op hogere krachten om overeind te blijven in Giro?

Rozetruidrager Richard Carapaz heeft in deze Giro een opvallend rood, geweven bandje aan de rechterpols. Waar hebben we dat nog gezien? Enkele jaren geleden was het immens populair bij beroemdheden, die met de talisman uit het Kabbala, een mystieke joods leer, ongeluk dachten te weren. Onder meer Madonna, Paris Hilton en Leonardo DiCaprio droegen het toen.