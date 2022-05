Familie Planckaert moet afscheid nemen van mémé Clara (96)

“Intens verdrietig, maar dankbaar voor de ontelbare mooie herinneringen, hebben we gisteren in familiekring afscheid genomen van mémé Clara”, laat de familie weten in een korte persmededeling. “Dicht bij elkaar en vol warme gedachten is ze van ons heengegaan.”

“Met een gevoel van diepe bewondering en respect voor alles wat Mémé Clara tijdens haar leven aan ons heeft gegeven, blijven we achter. We zullen haar zorg en liefde ontzettend missen, maar zijn voor altijd verbonden in ons hart. Bedankt voor alle gevoelens van medeleven de afgelopen weken en om ons de komende tijd de rust te gunnen om dit verlies te verwerken.”

Twee weken geleden werd al duidelijk dat de moeder van Christa, de echtgenote van Eddy, ernstig ziek was. De voltallige familie zou normaal gezien aanwezig zijn op de voorstelling van hun e-bike in Brugge, maar moesten uiteindelijk verstek geven om de nodige zorgen te bieden.

Junior Planckaert nam op Instagram afscheid van zijn grootmoeder. “Lieve mémé, we hebben het geluk gehad om jou tot uw laatste moment bij ons te hebben, dat je een sterke madam was dat wisten we al! dat heb je nu nog maar eens extra bewezen. Als er een hemel bestaat dan verdien jij met absolute zekerheid daar het mooiste plekje, omdat ik zelden zo een braaf, zorgzaam persoon heb gekend. Ik zal je missen, het ga je goed maar ik zal vooral terug denken aan de mooie leuke herinneringen met je. Tot we elkaar mogen terug zien, en ik achter mijn flesje cola met zwanworstjes in tomatensaus mag gaan.”