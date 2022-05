Coach Bart Lenders verlaat Bocholt aan het einde van het seizoen

“De geruchten over een mogelijk vertrek deden al een tijdje de ronde maar nu is de beslissing definitief”, aldus Lenders, die in 2007 de stap van Sporting Neerpelt naar Bocholt zette. Als speler werd hij primus in de BeNeLuxliga (2013) en werd vier keer uitgeroepen tot speler van het jaar. In 2014 werd hij T2 bij de club en een jaar later nam hij de fakkel over van Stan Backus als T1. Meteen de start van een schitterend parcours als trainer. Lenders pakte dertien prijzen met Bocholt. Hij won vijf keer de Beker van België, stak vier Belgische titels op zak en trok ook in de BENE-League vier keer aan het langste eind.

“Ik heb er vijftien prachtige seizoenen opzitten in Bocholt”, zegt Lenders. “Maar de combinatie van het handbal met mijn gezin en mijn job als leerkracht werd steeds moeilijker. Vooral de vele avonden van huis wogen door en hebben mijn beslissing in de hand gewerkt. Maar ik geef onmiddellijk aan dat ik Bocholt niet ga beconcurreren in de BENE-League. Ik voeg er meteen aan toe dat deze beslissing niet het einde van mijn trainerscarrière hoeft te betekenen. Ik ga me in de toekomst zeker nog achter een mooi project zetten, maar het zal minder belastend zijn dan dat wat ik nu ga afsluiten. Misschien wel iets met de jeugd.”