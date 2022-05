Leven als God in Frankrijk, maar vlakbij: deze Normandische villa met groot parkdomein staat te koop

Een van de meest riante domeinen van Zandhoven staat te koop. Immomakelaar Hillewaere kreeg de opdracht om een nieuwe eigenaar te zoeken voor de Normandische villa in een groot parkdomein van 3,25 hectare op de Mussenbaan die de adellijke familie de Borrekens er vlak voor de Tweede Wereldoorlog in 1938 liet optrekken. De vraagprijs bedraagt 1.350.000 euro. Voor dat geld leef je wel als een God in Frankrijk, op een boogscheut van Antwerpen.

Het te renoveren landhuis ligt in een parkdomein van meer dan drie hectare op de Mussenbaan. In vogelvlucht is dat dicht bij de sportfaciliteiten en het dorp van Zandhoven, maar tegelijkertijd ook dicht bij de oprit en afrit Oelegem van de E34. “In een oase van rust, want je hoort er niets, en toch nog centraal gelegen”, zegt Peter Heens, vastgoedmakelaar van Hillewaere Vastgoed in Schilde.

Deze makelaar heeft een reputatie op het vlak van de meer royale en chiquere panden in de regio. “Maar dit is zelfs voor ons toch een vrij uniek domein. Qua architectuur is het iets aparts, met het torentje met strodak. Het straalt iets uit van een Normandisch landhuis. Het pand heeft een renovatie nodig, en toch hopen we een koper aan te trekken die net gecharmeerd is door de originele elementen die er nog bewaard zijn gebleven, van de badkamer tot de lavabo onder de statige trap over de hoge plafonds tot de parketvloeren in visgraatmotief en de houten lambriseringen. Er zit veel massief eikenhout en natuursteen in verwerkt.” (Lees verder onder de foto)

De houten vloeren en de ronding van het torentje. — © Hillewaere Vastgoed

Het parkdomein van 3,25 hectare is niet te verkavelen. “Het unieke aan dit landhuis is de grote woonoppervlakte. Zo zijn er op de gelijkvloerse verdieping diverse leefruimten aanwezig die in te delen zijn naar keuze”, zegt Heens. “Ook is er een grote leefkeuken met bijkeuken aanwezig met toegang tot de grote kelder. Op de eerste verdieping zijn er onder meer zes slaapkamers en twee badkamers. De zolderruimtes bieden nog tal van mogelijkheden.”

De vraagprijs van 1.350.000 euro klinkt schappelijk, want je krijgt wel veel voor je geld, al dringt een renovatie zich op. (Lees verder onder de foto)

Geen last van de buren. — © Hillewaere Vastgoed

Is er in dit prijssegment veel vraag naar dergelijke authentieke landgoeden? “Het is niet zoals bij een rijhuis waarvoor direct dertig kandidaten klaarstaan”, zegt Peter Heens. “Maar deze villa is vooral uniek omdat het woonvolume ontzettend groot is, te midden van een groene long. Het is bovendien volledig onderkelderd en biedt veel potentieel. Je moet er de juiste kandidaat voor vinden. De aanvragen voor bezichtiging lopen vlot binnen.” (Lees verder onder de foto)

De lavabo onder de trap. — © Hillewaere Vastgoed

In 2018 verkocht de familie de Borrekens al eens haar vijftiende-eeuwse waterslot Hof van Lyre in Zandhoven aan een zakenpaar uit Broechem. Dat was een beschermd monument wat consequenties heeft bij de restauratie en subsidieaanvragen. Het Normandisch landhuis met de groene luiken is niet beschermd. (Lees verder onder de foto)

Als een God in Frankrijk, maar dan in Zandhoven. — © Hillewaere Vastgoed

Met het authentiek interieur zou het ook een prachtige filmlocatie zijn. Tom Lenaerts situeerde zijn serie Twee Zomers die begin dit jaar werd uitgezonden nog afwisselend op een eiland en in een idyllische villa die zich in de fictiereeks zogenaamd in Zandhoven bevond, maar in werkelijkheid in Waver stond. Eigenlijk had deze villa perfect als setting kunnen dienen. (Lees verder onder de foto)

Houten lambriseringen en eiken deuren. — © Hillewaere Vastgoed

Ereburgemeester Willy De Bie vertelde ooit bij het heengaan van baron Alain de Borrekens, die lange tijd schepen was in Zandhoven, hoe de familie haar stempel op Zandhoven had gedrukt.

“Niet alleen op sociaal vlak, ook op het gebied van natuurbehoud. Ik herinner me hoe in de jaren zestig, bij het tot stand komen van de wet op de stedenbouw, Alains vader baron Fernand de Borrekens, die burgemeester was, de mogelijkheid kreeg om al zijn bossen langs de rechterkant van de Oelegembaan te verkavelen in bouwgrond. Maar hij wou dat niet. Zijn bossen waren zijn rijkdom, zei hij, niet dat geld op de bank. Wij profiteren nu nog van die groene long.” (Lees verder onder de foto)

Tijd om te relaxen. — © Hillewaere Vastgoed

Volgens Willy De Bie bestond vroeger een regel dat je dergelijke villa mocht bouwen als je over honderd hectare grond beschikte. “Fernand woonde niet graag in een kasteel. Dat was te veel onderhoud. Hij liet liever een villa met comfort bouwen, volgens zijn eigen goesting, placht hij te zeggen. Hij was een eerlijk, behoudsgezind man.”

De villa lijkt qua architectuur op de villa van de familie Van de Werve in Pulle. Daar liet de kasteeleigenaar zijn kasteel na de oorlog opblazen.

De villa oogt nog zeer authentiek. — © Hillewaere Vastgoed

