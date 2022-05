KF Sint-Jozef Kleine-Brogel viert 75-jarig bestaan

Afgelopen weekend vierde de Koninklijke fanfare Sint-Jozef Kleine-Brogel haar 75-jarig bestaan. Twee dagen lang was het feest met onder meer optredens, een knalfuif en een 'Jubilee Challenge'.

Zaterdagavond werd het feestweekend geopend met een academische zitting. De genodigden kregen een overzicht van de 75-jarige geschiedenis van de fanfare, gevolgd door een woordje van burgemeester Mathei en de heer Thijs, vertegenwoordiger van Vlamo. Ook werd Lucien Dreesen gehuldigd en benoemd tot erevoorzitter. Uiteraard kon de nodige muzikale omlijsting niet ontbreken. Zowel de percussieband als enkele leerlingen uit onze eigen muziekschool en een koperensemble uit onze fanfare brachten de aanwezigen in de feeststemming met hun mooie klanken. Daarna ging het feest echt van start met een optreden van liveband De Nootoplossing. De avond werd afgesloten met een fuif waarbij de beentjes losgegooid werden.

Op zondag vond het tweede deel van de festiviteiten plaats. Op het dorpsplein bij OC De Groes verzamelden zes teams die het tegen elkaar opnamen in de Jubilee Challenge. Daarna konden de aanwezigen genieten van en meezingen met liedjes gebracht op accordeon door Jonas Van Esch. De festiviteiten werden afgesloten met de trekking van de jaarlijkse tombola, waarvan de uitslag terug te vinden is op de website van de harmonie. Alle aanwezigen waren het erover eens: het was een geslaagd verjaardagsfeest.