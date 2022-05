UCLL-studenten zorgen dat kwetsbare jongeren naar de tandarts kunnen

Louise Fouyn en Emma Pareng, twee studenten mondzorg vanuit de opleiding UCLL Gasthuisberg, lopen nog een laatste stage bij de stad Landen vooraleer ze afstuderen in juni. De kans om zich nog eens een laatste keer te verdiepen in het werkveld bracht hen tot bij vzw 't Kietelt in Landen. Sinds 2016 schenkt deze vereniging in Landen maandelijks verjaardagsdozen aan jarige kinderen die leven in een gezin met (kans)armoede.

“Het doel dat wij voor ogen hebben tijdens onze stage, is de toegankelijkheid van de mondzorg verhogen voor (kwetsbare) doelgroepen”, vertellen Louise en Emma. “Een van onze uitkomsten hebben we kunnen delen met de vzw ’t Kietelt in Landen. Dit jaar nog zullen de kinderen verrast worden met een waardebon voor een (half)jaarlijkse controle en tubes tandpasta. Op deze manier hopen wij deze doelgroep een duwtje in de rug te geven.”