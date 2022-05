Dansschool Odacs na twee jaar weer op het podium in CC Palethe

Zowel zaterdag als zondag werd voor een quasi uitverkochte zaal gedanst dat het een lieve lust was. Je zag menig ouderpaar meermaals een traantje van geluk wegpinken bij het zien van zoveel plezier en enthousiasme van hun kinderen en kleinkinderen. Het was dan ook af: de kostuums, de belichting, de choreografieën, de muziekkeuze...

Maxime Bruys, een van de stuwende krachten achter deze show, greep bij deze de kans om haar verhaal te brengen. Een verhaal van pijn en afzien, van frustratie en onbegrip, van hoogtes en laagtes en van uiteindelijk moeilijk te bevatten gevolgen van endometriose. Maar gelukkig ook van veel liefde, begrip bij vrienden en familie en van moed en volharding bij Maxime. Samen met haar echtgenoot en stichter van de dansschool Sander Camps slaat ze zich erdoor.

Minutenlang applaus

Wat endometriose dan juist is? Aan de binnenkant van de baarmoeder zit een laagje slijmvlies. Als je endometriose hebt, zit er weefsel dat daarop lijkt ook buiten de baarmoeder. Het is een goedaardige aandoening, die niet vanzelf overgaat. De meeste vrouwen met endometriose hebben last van een zeer pijnlijke menstruatie, zware buik- en darmpijn of uitstralende pijnklachten naar de benen of rug. Ook kunnen problemen met de vruchtbaarheid ontstaan. Endometriose is niet volledig te genezen. Wel kunnen de symptomen bij het overgrote deel van de patiënten geheel of gedeeltelijk weggenomen worden. Om endometriose te behandelen, zijn er tegenwoordig verschillende opties.

Het was een herkenbaar verhaal voor vele vrouwen in de zaal, de tranen vloeiden en de stilte tijdens de dans sprak boekdelen. Een verhaal dat weinigen naar buiten willen brengen, maar dat Maxime het met een schitterende dans, gemixt met een zelf ingesproken tekst, ten tonele kon brengen. Het minutenlang applaus na haar optreden sprak dan ook boekdelen.

(Foto's Sonja Sleurs)