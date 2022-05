“NMBS-parkings voorzien te weinig parking voor minder mobielen”

Tientallen stationsparkings voorzien onvoldoende parking voor minder mobielen. Dat blijkt uit een parlementaire vraag die Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) stelde aan minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). De NMBS ontkent in een reactie dat er sprake is van een tekort aan parkeerplaatsen.

Roggeman haalt het voorbeeld aan van Denderleeuw. Daar zijn van de 963 parkeerplaatsen er amper vier voorbehouden voor minder mobielen. Dat zouden er 55 moeten zijn. Aan het station van Wetteren zijn er dan weer maar drie voorbehouden op een totaal van 337 parkeerplaatsen. Dat zouden er 20 moeten zijn. “Je kunt je dus inbeelden hoeveel minder mobiele reizigers inspanningen moeten doen die ze eigenlijk niet aankunnen om bij het station te raken”, zegt het Kamerlid.

In het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid’ worden normen opgelegd rond parkeerplaatsen voor minder mobiele personen. Dat die niet overal worden gerespecteerd ligt volgens minister Gilkinet aan het feit dat de regelgeving enkel van toepassing is op parkings die (her)aangelegd zijn na 2009, toen het Vlaams decreet in kwestie in werking trad.

“Maar dat is geen excuus voor deze passieve houding”, aldus nog Roggeman. “Want op de overige parkings neemt hij eveneens geen initiatief om ze toegankelijker te maken.”

Gilkinet: “Prioriteit”

“Volledig toegankelijke stations zijn voor mij een prioriteit. Parkeerplaatsen maken daar onderdeel van uit, maar het gaat natuurlijk ook over de perronhoogtes, voldoende liften, toegankelijke treinen, enz.”, laat minister van Mobiliteit Georges Gilkinet weten in een reactie. De minister wijst er ook op dat deze federale regering al meer dan 100 miljoen euro heeft geïnvesteerd in toegankelijkheid. “In het contract van openbare dienst met NMBS en het performantiecontact met Infrabel waar ik momenteel aan werk, is toegankelijkheid een belangrijk aandachtspunt.”

Ook de NMBS zegt in een reactie dat toegankelijke stations een prioriteit zijn. De vervoersmaatschappij zegt dat de regelgeving sinds 2009 wordt toegepast, en dat van zodra er aan een stationsparking grote werkzaamheden gebeuren. “In tussentijd wordt er ook in de andere stations voor gezorgd dat er voldoende parkeerplaatsen voor reizigers met een beperkte mobiliteit beschikbaar zijn, rekening houdende met de effectieve vraag daarnaar. Bij een gebrek daaraan worden extra plaats ter beschikking gesteld. Er is dan ook geen sprake dat er ergens een tekort zou zijn aan parkeerplaatsen voor reizigers met een beperkte mobiliteit”, aldus de NMBS.