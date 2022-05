50én Maaseik trekt naar Nederlands Openluchtmuseum

Het Openlucht Museum gelegen aan de stadsgrens van Arnhem is een prachtig park met een heuse stadstram, met mooie tuinen en bossen in een zacht glooiend landschap. Zalig om te wandelen en te genieten op een van de terrasjes in de park. Zelfs een nog werkende brouwerij is te bezoeken. Het ondergrondse museum met de Canon van Nederland is een technisch hoogstandje en voert je mee door de geschiedenis van de Lage Landen. Het was een heerlijke dag uit.